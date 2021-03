Sanremo 2021 | il racconto della finale

Leggi su vanityfair

(Di sabato 6 marzo 2021) L’edizione più difficile della storia del Festival di Sanremo, la prima senza pubblico e la prima a consegnare i fiori attraverso un carrello in plexiglass, si avvia alla conclusione attraverso una carrellata di musica e ilarità che sono, probabilmente, i rimedi più infallibili per combattere l’ansia e la paura che un po’ tutti, specie agli albori di questa primavera, stiamo vivendo per colpa della pandemia. Amadeus e Fiorello, però, sono sempre lì che, guardandosi con la complicità e l’affetto di due amici che sanno di aver fatto del loro meglio, guidano una serata che, tra l’inno di Mameli suonato dalla banda della Marina Militare e uno scintillante omaggio a Little Tony, cercano di portare la nave in porto eleggendo il 71esimo vincitore del Festival di Sanremo.