Sanremo 2021. IL PAGELLONE (5 marzo). Willie Peyote mette pepe al Festival, la classe di Malika. Random colleziona stonature (Di sabato 6 marzo 2021) Annalisa – “Dieci” 6.5: ribadiamo il giudizio della prima esibizione, la prova da autrice è superata. Niente di trascendentale ma è un pezzo che funziona soprattutto sul palco sanremese, sulle radio si vedrà. Deboluccio, però, l’arrangiamento. Aiello – “Ora” 4.5: se vincesse solo il premio come peggior look dei 26, gli andrebbe bene. Il problema è proprio che la canzone non funziona. E dire che l’idea poteva essere anche buona, ma pessimamente realizzata. Maneskin – “Zitti e buoni” 7.5: un rock punk fatto davvero bene, portato sul palco con personalità da vendere (la voce Damiano sembra un rocker consumato) e con un super arrangiamento da spellarsi le mani. Bravi, davvero. Noemi – “Glicine” 5: classicona, non certo la Noemi dei giorni migliori. “Glicine” è la meno rischiosa delle canzoni portate al Festival, all’insegna del ‘chi va piano va lontano’. O almeno, è ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Annalisa – “Dieci” 6.5: ribadiamo il giudizio della prima esibizione, la prova da autrice è superata. Niente di trascendentale ma è un pezzo che funziona soprattutto sul palco sanremese, sulle radio si vedrà. Deboluccio, però, l’arrangiamento. Aiello – “Ora” 4.5: se vincesse solo il premio come peggior look dei 26, gli andrebbe bene. Il problema è proprio che la canzone non funziona. E dire che l’idea poteva essere anche buona, ma pessimamente realizzata. Maneskin – “Zitti e buoni” 7.5: un rock punk fatto davvero bene, portato sul palco con personalità da vendere (la voce Damiano sembra un rocker consumato) e con un super arrangiamento da spellarsi le mani. Bravi, davvero. Noemi – “Glicine” 5: classicona, non certo la Noemi dei giorni migliori. “Glicine” è la meno rischiosa delle canzoni portate al, all’insegna del ‘chi va piano va lontano’. O almeno, è ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - MondoTV241 : Sanremo 2021, le pagelle delle canzoni della quarta serata #Sanremo2021 #Sanremo - Arobios : @Sanremo_2021 Noemi, glicine? -