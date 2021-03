Sanremo 2021, il motociclista che ha dato un passaggio a Ibra: «Io, 1.70 cm, con le sue gambe che spuntavano fuori dalle ruote» (Di sabato 6 marzo 2021) Francesco Nocera è il motociclista che due giorni fa ha dato il passaggio sulla sua motocicletta a Zlatan Ibrahimovic per permettergli di arrivare in tempo alla terza serata del Festival di Sanremo, dopo che il calciatore svedese era rimasto imbottigliato nel traffico, sull’autostrada, a causa di un incidente. «Mia moglie non ci credeva. Ed allora gli ho detto di registrare il Festival». Nemmeno un tentennamento prima di farlo salire sulla sella. «Poche parole con Zlatan, sentivo la responsabilità di portare un personaggio del genere. È gigantesco, le gambe spuntavano fuori dalla ruote non so di quanto (…). E sono pure milanista da quando avevo 6 anni e un cugino più grande trasmise la passione a me e mio fratello», ha detto in ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Francesco Nocera è ilche due giorni fa hailsulla sua motocicletta a Zlatanhimovic per permettergli di arrivare in tempo alla terza serata del Festival di, dopo che il calciatore svedese era rimasto imbottigliato nel traffico, sull’autostrada, a causa di un incidente. «Mia moglie non ci credeva. Ed allora gli ho detto di registrare il Festival». Nemmeno un tentennamento prima di farlo salire sulla sella. «Poche parole con Zlatan, sentivo la responsabilità di portare un personaggio del genere. È gigantesco, ledallanon so di quanto (…). E sono pure milanista da quando avevo 6 anni e un cugino più grande trasmise la passione a me e mio fratello», ha detto in ...

