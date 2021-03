Sanremo 2021: il meglio del Festival. Le pagelle (Di sabato 6 marzo 2021) La quarta serata di Sanremo 2021 conferma Ermal Meta re della classifica provvisoria. Alla vigilia della finalissima le pagelle del Festival Nel corso della quarta serata di Sanremo 2021 tornano ad esibirsi sul palco dell’Ariston tutti i 26 big in gara. Una lunghissima notte che incorona ancora una volta Ermal Meta, re della classifica provvisoria. Sorpresa Willie Peyote che balza al secondo posto, sale anche Arisa che ottiene il terzo gradino del podio. Tra le nuove proposte trionfa il cantautore pugliese Gaudiano che con “Polvere da sparo” sbaraglia la concorrenza e dedica il leoncino d’oro al padre. La sala stampa assegna il Premio della Critica Mia Martini a Wrongonyou e la sua “Lezioni di volo”. Davide Shorty con la sua “Regina” vince il Premio Lucio Dalla. Le ... Leggi su zon (Di sabato 6 marzo 2021) La quarta serata diconferma Ermal Meta re della classifica provvisoria. Alla vigilia della finalissima ledelNel corso della quarta serata ditornano ad esibirsi sul palco dell’Ariston tutti i 26 big in gara. Una lunghissima notte che incorona ancora una volta Ermal Meta, re della classifica provvisoria. Sorpresa Willie Peyote che balza al secondo posto, sale anche Arisa che ottiene il terzo gradino del podio. Tra le nuove proposte trionfa il cantautore pugliese Gaudiano che con “Polvere da sparo” sbaraglia la concorrenza e dedica il leoncino d’oro al padre. La sala stampa assegna il Premio della Critica Mia Martini a Wrongonyou e la sua “Lezioni di volo”. Davide Shorty con la sua “Regina” vince il Premio Lucio Dalla. Le ...

