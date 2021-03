Sanremo 2021 | i premi assegnati nella finale del Festival | i vincitori

Leggi su tpi

(Di sabato 6 marzo 2021) . Chi ha vinto Quali sono idie a chi sono stati? Come da tradizione, nel corso delladelsono statidiversiai 26 Big in gara. In primis stasera, sabato 6 marzo, Amadeus proclamerà il vincitore di questa 71esima edizione. Ma cosa si vince a? Quali sono ie che valore hanno per i cantanti? Ecco tutti iCLASSIFICA(PODIO) In aggiornamento Per il primo classificato, il classicoo del leoncino d’oro rampante Alberto Biancheri. Concretamente, vincerenon comporta un vero e ...