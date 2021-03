Sanremo 2021, i cantanti in gara oggi (6 marzo): tutti e 26 i cantanti in gara nella finalissima. Ospiti Federica Pellegrini e Alberto Tomba (Di sabato 6 marzo 2021) di Alessandro Gennari Si chiude questa sera l’edizione 2021 del Festival di Sanremo 2021 con la finale che decreterà il vincitore della kermesse canora numero 71 della storia. Come già accaduto nella serata di ieri, a esibirsi nel corso della serata saranno tutti e 26 i concorrenti in gara, che presenteranno uno dopo l’altro il loro brano in gara. Ad affiancare Amadeus e Fiorello sul palco di Sanremo ci saranno in vesti di co-conduttrici Ornella Vanoni e Serena Rossi, oltre ovviamente ai soliti Achille Lauro, atteso al suo quinto e ultimo “quadro artistico” e Zaltan Ibrahimovic. Ospiti di eccezione due leggende dello sport azzurro come Federica ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) di Alessandro Gennari Si chiude questa sera l’edizionedel Festival dicon la finale che decreterà il vincitore della kermesse canora numero 71 della storia. Come già accadutoserata di ieri, a esibirsi nel corso della serata sarannoe 26 i concorrenti in, che presenteranno uno dopo l’altro il loro brano in. Ad affiancare Amadeus e Fiorello sul palco dici saranno in vesti di co-conduttrici OrVanoni e Serena Rossi, oltre ovviamente ai soliti Achille Lauro, atteso al suo quinto e ultimo “quadro artistico” e Zaltan Ibrahimovic.di eccezione due leggende dello sport azzurro come...

