Sanremo 2021: gli ascolti della quarta serata (Di sabato 6 marzo 2021) Come il giorno prima, e quello prima ancora. Sanremo, la cui quarta serata ha totalizzato uno share complessivo del 44,7%, non ha saputo fare tesoro delle lezioni che la messa in onda televisiva avrebbe dovuto impartirgli. La prima parte del Festival, consumata entro la mezzanotte, ha avuto un buon seguito, 11,115 milioni di telespettatori. La seconda, protrattasi contro ogni logica fino alla 1.59 della mattina, è precipitata ai 4,98 milioni di individui. In media, dunque, sono stati 8,014 milioni di spettatori a seguire la quarta puntata di Sanremo, preludio del gran finale. E il dato, nella storia del Festival, è il peggiore che si sia registrato dal 2008, anno sciagurato di Pippo Baudo, ad oggi.

