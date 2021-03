Sanremo 2021, Fiorello sputa sul palco e Amadeus lo guarda senza parole, gelo all’Ariston (Di sabato 6 marzo 2021) Ieri sera venerdì 5 marzo 2021 è andata in onda la quarta e penultima puntata di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo. È stata una puntata sicuramente molto speciale, perché ha anticipato la finalissima che andrà in onda questa sera sabato 6 marzo. Chi sarà il vincitore di questa 71esima edizione del Festival di Sanremo? La semifinale del Festival si apre con un simpatico siparietto tra Amadeus e Fiorello Così come accaduto anche nelle precedenti puntate, anche quella di ieri sera è stata inaugurata da Amadeus e Fiorello che hanno messo in scena il loro solito siparietto molto divertente. Ieri è stato proclamato il vincitore delle nuove proposte e si sono esibiti anche i 26 Big in gara. È stata anche una speciale puntata perché sono stati ... Leggi su baritalianews (Di sabato 6 marzo 2021) Ieri sera venerdì 5 marzoè andata in onda la quarta e penultima puntata di questa settantunesima edizione del Festival di. È stata una puntata sicuramente molto speciale, perché ha anticipato la finalissima che andrà in onda questa sera sabato 6 marzo. Chi sarà il vincitore di questa 71esima edizione del Festival di? La semifinale del Festival si apre con un simpatico siparietto traCosì come accaduto anche nelle precedenti puntate, anche quella di ieri sera è stata inaugurata dache hanno messo in scena il loro solito siparietto molto divertente. Ieri è stato proclamato il vincitore delle nuove proposte e si sono esibiti anche i 26 Big in gara. È stata anche una speciale puntata perché sono stati ...

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - Ermal_infinity : RT @RaiRadio2: «Non è una canzone da primo ascolto, bisogna ascoltarla più volte per entrare nel testo.» ?? @MetaErmal nel backstage di #Ra… - APmagazineit : #GiovannaBotteri è la co-conduttrice della finale del Festival di #Sanremo2021. In conferenza stampa dice: 'Farò u… -