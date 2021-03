Sanremo 2021 | Ermal Meta | «Noi facciamo musica | non salviamo vite I lavoratori dello spettacolo meritano ascolto» – La videointervista

Leggi su open.online

(Di sabato 6 marzo 2021) Cantare per se stesso, per una volta., in questa 71esima edizione del Festival di, decide di portare una canzone d’amore, senza troppi fronzoli, in quello che è «l’argomento più misterioso del mondo, l’amore», con la sua Un milione di cose da dirti. Nessuna pretesa verso l’esterno, al di là della gara, al di là dei voti, al di là di tutto. La posta in gioco è più alta: riconciliarsi con se stesso e con quelle tante parole mancate che sfuggono continuamente, sino a portare al silenzio. Ma la cocciutaggine diè nota. Ed è anche questo il suo punto di forza. Quando gli è stato sconsigliato di portare nella serata dei duetti e delle cover Caruso di Lucio Dalla, lui si è impuntato. E dopo la maestosa cover di Amara terra mia di Domenico Modugno portata sul palco ...