Sanremo 2021, ecco chi è Dario Faini in arte Dardust e cosa cosa farà stasera (Di sabato 6 marzo 2021) Tra gli ospiti di questa sera al Festival di Sanremo 2021 c'è il produttore, compositore e autore Dario Faini in arte Dardust. L'artista è presente anche in gara come autore con cinque brani in gara: "Amare" di La Rappresentante di Lista, "Voce" di Madame e "La genesi del tuo colore" di Irama, "Quando trovo te" di Francesco Renga e "Glicine" di Noemi. stasera salirà sul palco insieme ai tamburini della Quintana di Ascoli, la sua città. L'artista poterà in scena un medley scenico multidimensionale per una esibizione tra tradizione e innovazione. Il suo ultimo singolo è "Within Me" feat. Benny Benassi. Gli ultimi lavori firmati sono "Inuyasha" per Mahmood e la ultima hit "Il mio amico" di Madame e Fabri Fibra. Dario Faini è un autore, ...

