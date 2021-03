Sanremo 2021, cosa è successo nella quarta serata del Festival (Di sabato 6 marzo 2021) . Riassunto Tanta tanta musica nella quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Per la prima volta si sono esibiti tutti e 26 i Big in gara. Il secondo ascolto aiuta certamente a fissare meglio i brani e a farsi un’idea sui papabili vincitori. La sensazione generale è che quest’anno il livello musicale sia mediamente piuttosto alto. Canzoni di vario genere che strizzano parecchio l’occhio ai gusti dei più giovani, ma nel complesso non c’è nessun pezzo oggettivamente brutto o inascoltabile. Tra i più fighi e destinati ad avere lunga vita anche dopo il Festival sicuramente Musica leggerissima di Colapesce-Dimartino. Per la categoria “piacevoli scoperte”, almeno per il grande pubblico di Rai 1, La Rappresentante di Lista. Noemi resta da podio. Ma entriamo nel dettaglio ... Leggi su tpi (Di sabato 6 marzo 2021) . Riassunto Tanta tanta musicadeldi. Per la prima volta si sono esibiti tutti e 26 i Big in gara. Il secondo ascolto aiuta certamente a fissare meglio i brani e a farsi un’idea sui papabili vincitori. La sensazione generale è che quest’anno il livello musicale sia mediamente piuttosto alto. Canzoni di vario genere che strizzano parecchio l’occhio ai gusti dei più giovani, ma nel complesso non c’è nessun pezzo oggettivamente brutto o inascoltabile. Tra i più fighi e destinati ad avere lunga vita anche dopo ilsicuramente Musica leggerissima di Colapesce-Dimartino. Per la categoria “piacevoli scoperte”, almeno per il grande pubblico di Rai 1, La Rappresentante di Lista. Noemi resta da podio. Ma entriamo nel dettaglio ...

