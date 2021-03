Sanremo 2021: come è andata la quarta serata (Di sabato 6 marzo 2021) La quarta serata del Festival di Sanremo è stata ricca di momenti intensi e altri più divertenti, con un Fiorello sempre in grande spolvero e Amadeus che riesce a sdrammatizzare anche gli errori di regia. Le donne sono state le protagoniste della serata, dalle co-conduttrici Beatrice Venezi e Barbara Palombelli alle ospiti: Alessandra Amoroso e Emma, in particolare, hanno commosso il pubblico con la loro intensa esibizione di Pezzo di cuore. Intanto la gara arriva a un momento cruciale: la finale delle Nuove Proposte ha visto trionfare Gaudiano, mentre per i Big il voto della sala stampa premia due new entry della kermesse. In cima alla classifica provvisoria, però, c’è sempre lui: Ermal Meta. Scopri le nostre pagelle della quarta serata. Il vincitore delle Nuove Proposte La ... Leggi su dilei (Di sabato 6 marzo 2021) Ladel Festival diè stata ricca di momenti intensi e altri più divertenti, con un Fiorello sempre in grande spolvero e Amadeus che riesce a sdrammatizzare anche gli errori di regia. Le donne sono state le protagoniste della, dalle co-conduttrici Beatrice Venezi e Barbara Palombelli alle ospiti: Alessandra Amoroso e Emma, in particolare, hanno commosso il pubblico con la loro intensa esibizione di Pezzo di cuore. Intanto la gara arriva a un momento cruciale: la finale delle Nuove Proposte ha visto trionfare Gaudiano, mentre per i Big il voto della sala stampa premia due new entry della kermesse. In cima alla classifica provvisoria, però, c’è sempre lui: Ermal Meta. Scopri le nostre pagelle della. Il vincitore delle Nuove Proposte La ...

Advertising

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - Corriere : La classifica provvisoria dei primi 10 big in gara: Ermal Meta ancora in testa - ACiavula : Amadeus e il segno della croce a Sanremo, un gesto poco opportuno - Ciavula: -