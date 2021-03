Sanremo 2021, cinque serate per cinque ricordi. Quando il Festival si fermò per seguire Alberto Tomba all’Olimpiade di Calgary (Di sabato 6 marzo 2021) Questa volta non ci sarà Aldo Biscardi ad applaudirlo. Lui, il presentatore del famoso Processo era stato il primo ad alzarsi in piedi una volta finita la gara. Trentatré anni dopo, Alberto Tomba farà questa sera il suo ritorno come ospite sul palco del Festival di Sanremo in un Ariston diversa, senza pubblico. Ma, dove lo sport, con le apparizioni di Ibrahimovic, i racconti di Mihajlovic, Schwazer e della calciatrice Cristiana Girelli ha continuato ad andare a braccetto con la musica. E forse è proprio su quel palco che il 27 febbraio del 1988 l’Italia ha scoperto la “Tomba mania”. Alle olimpiadi invernali di Calgary, il 22enne sciatore bolognese ha già portato a casa una medaglia d’oro nello slalom Gigante. Difficile volere di più – come dirà più tardi lo stesso ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Questa volta non ci sarà Aldo Biscardi ad applaudirlo. Lui, il presentatore del famoso Processo era stato il primo ad alzarsi in piedi una volta finita la gara. Trentatré anni dopo,farà questa sera il suo ritorno come ospite sul palco deldiin un Ariston diversa, senza pubblico. Ma, dove lo sport, con le apparizioni di Ibrahimovic, i racconti di Mihajlovic, Schwazer e della calciatrice Cristiana Girelli ha continuato ad andare a braccetto con la musica. E forse è proprio su quel palco che il 27 febbraio del 1988 l’Italia ha scoperto la “mania”. Alle olimpiadi invernali di, il 22enne sciatore bolognese ha già portato a casa una medaglia d’oro nello slalom Gigante. Difficile volere di più – come dirà più tardi lo stesso ...

