Sanremo 2021 | chi ha vinto la categoria ‘Nuove Proposte’ La gioia dopo il dolore | “La vittoria a mio padre che non c’è più”

Gaudiano ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte. Il cantante ha trionfato con 'Polvere da sparo'. Davide Shorty con 'Regina' si è piazzato al secondo posto, Folcast 'con 'Scopriti' al terzo e Wrongonyou con 'Lezioni di volo', classificatosi al quarto posto. Wrongonyou ha vinto il Premio della Critica intitolato a Mia Martini con 22 voti, precedendo Davide Shorty (12 voti) e Gaudiano (11 voti). "Dedico questo premio a mio padre e alla mia famiglia. Due anni fa mio padre è andato via, ma adesso lo sento qua con me. Grazie a tutti", ha detto Gaudiano, dedicando il premio al padre scomparso due anni fa. Luca Gaudiano, il vincitore nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2021, nasce a Foggia ...

