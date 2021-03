Sanremo 2021, ascolti tv quarta serata: 11,1 milioni per prima parte (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2021 ha conquistato 11.115.000 di telespettatori della prima parte della quarta serata del festival, con il 43,3% di share. Il programma di ieri si è aperto con la vittoria di Gaudiano tra le Nuove Proposte. L’anno scorso la prima parte della quarta serata del festival dei record di Amadeus e Fiorello ottenne 12.674.000 spettatori con il 52,3% di share. Sanremo 2021 recupera terreno dunque rispetto ai giorni scorsi, accorciando le distanze rispetto all’edizione record dello scorso anno. La seconda parte della serata di ieri è stata seguita da 4.980.000 spettatori con il 48,2% di share. Mentre la seconda parte della ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021)ha conquistato 11.115.000 di telespettatori delladelladel festival, con il 43,3% di share. Il programma di ieri si è aperto con la vittoria di Gaudiano tra le Nuove Proposte. L’anno scorso ladelladel festival dei record di Amadeus e Fiorello ottenne 12.674.000 spettatori con il 52,3% di share.recupera terreno dunque rispetto ai giorni scorsi, accorciando le distanze rispetto all’edizione record dello scorso anno. La secondadelladi ieri è stata seguita da 4.980.000 spettatori con il 48,2% di share. Mentre la secondadella ...

