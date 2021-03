Sanremo 2021, Amadeus scioglie i dubbi e rivela se condurrà la prossima edizione (Di sabato 6 marzo 2021) Questa sera andrà in onda la finale della di Sanremo 2021. Si tratta della seconda edizione consecutiva condotta da Amadeus il quale, durante la conferenza stampa di questa mattina, ha assicurato che il prossimo anno non sarà lui a condurre il Festival: Fare Sanremo è un motivo di gioia e sono grato alla Rai di avermelo affidato. Non ci sarà l’Ama Ter e questo l’avevamo già deciso io e Fiorello. Se un giorno la Rai vorrà affidarmelo ancora sarà una grandissima gioia. Ma il terzo di seguito non ci sarà, dopo due Sanremo così importanti. Grazie alla Rai che mi ha regalato due anni così. Non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità. Il conduttore, dunque, non ha escluso che in futuro potrà tornare sul famoso Teatro Ariston, ma ha scartato la possibilità di ... Leggi su isaechia (Di sabato 6 marzo 2021) Questa sera andrà in onda la finale della di. Si tratta della secondaconsecutiva condotta dail quale, durante la conferenza stampa di questa mattina, ha assicurato che il prossimo anno non sarà lui a condurre il Festival: Fareè un motivo di gioia e sono grato alla Rai di avermelo affidato. Non ci sarà l’Ama Ter e questo l’avevamo già deciso io e Fiorello. Se un giorno la Rai vorrà affidarmelo ancora sarà una grandissima gioia. Ma il terzo di seguito non ci sarà, dopo duecosì importanti. Grazie alla Rai che mi ha regalato due anni così. Non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità. Il conduttore, dunque, non ha escluso che in futuro potrà tornare sul famoso Teatro Ariston, ma ha scartato la possibilità di ...

