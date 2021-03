Sanremo 2021, Amadeus: “Non farò il terzo Festival” (Di sabato 6 marzo 2021) “Sono grato alla Rai, a Teresa De Santis che mi chiamò e a Stefano Coletta che mi ha richiamato, all’AD Salini. Per me è stato un motivo di orgoglio. Sono stati due Sanremo storici”. Così Amadeus ha esordito nel preambolo di quello che era l’annuncio che molti stavano aspettando, capire se anche nel 2022 lo avremmo visto sul palco dell’Ariston per la terza edizione consecutiva. E invece, l’ipotesi che aveva iniziato a girare pochi giorni fa, quando Fiorello aveva sganciato la bomba per scherzo a Domenica In, sostenendo che l’amico ci stesse pensando, ora è stata definitivamente smentita. In quell’occasione Amadeus non si era espresso, aveva usato la formula di rito di quando si vuole guadagnare tempo: “Non confermo e non smentisco”. Adesso, invece, a poche ore dalla finale che proclamerà il vincitore di questo difficilissimo ... Leggi su dilei (Di sabato 6 marzo 2021) “Sono grato alla Rai, a Teresa De Santis che mi chiamò e a Stefano Coletta che mi ha richiamato, all’AD Salini. Per me è stato un motivo di orgoglio. Sono stati duestorici”. Cosìha esordito nel preambolo di quello che era l’annuncio che molti stavano aspettando, capire se anche nel 2022 lo avremmo visto sul palco dell’Ariston per la terza edizione consecutiva. E invece, l’ipotesi che aveva iniziato a girare pochi giorni fa, quando Fiorello aveva sganciato la bomba per scherzo a Domenica In, sostenendo che l’amico ci stesse pensando, ora è stata definitivamente smentita. In quell’occasionenon si era espresso, aveva usato la formula di rito di quando si vuole guadagnare tempo: “Non confermo e non smentisco”. Adesso, invece, a poche ore dalla finale che proclamerà il vincitore di questo difficilissimo ...

