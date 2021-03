Sanremo 2021, Achille Lauro: «Sanremo a casa di Ibra? Non so se gli conviene, perché poi le ragazze…» – Il video (Di sabato 6 marzo 2021) Breve siparietto durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo di questa mattina, 6 marzo. Tra gli ospiti che sono intervenuti anche il cantante Achille Lauro. «Ho sentito Ibra che diceva che era meglio fare Sanremo. Mi diceva “guarda che poi le ragazze restano con me”. Non lo so se gli conviene invitarmi, perché poi le ragazze, poi…» ha scherzato il cantante provocando le risate dei giornalisti lì presenti. Il riferimento è alla gag messa in piedi dal giocatore nel corso della terza serata del Festival, quando Zlatan Ibrahimovic aveva detto ad Amadeus che avrebbe invitato tutti a casa sua e che Lauro lo avrebbe messo invece in garage a guardia delle auto per evitare furti. ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Breve siparietto durante la conferenza stampa del Festival didi questa mattina, 6 marzo. Tra gli ospiti che sono intervenuti anche il cantante. «Ho sentitoche diceva che era meglio fare. Mi diceva “guarda che poi le ragazze restano con me”. Non lo so se gliinvitarmi,poi le ragazze, poi…» ha scherzato il cantante provocando le risate dei giornalisti lì presenti. Il riferimento è alla gag messa in piedi dal giocatore nel corso della terza serata del Festival, quando Zlatanhimovic aveva detto ad Amadeus che avrebbe invitato tutti asua e chelo avrebbe messo invece in garage a guardia delle auto per evitare furti. ...

