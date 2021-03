Sanremo 2021, Achille Lauro risponde a Zlatan Ibrahimovic: “Non so se gli conviene mettermi nel garage di casa, perché poi…” (Di sabato 6 marzo 2021) Botta e risposta a distanza tra Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Tutto è iniziato sul palco del Festival di Sanremo, quando l’attaccante del Milan ha pungolato Amadeus in una gag, tirando in ballo anche il cantante. “Ma dov’eri ieri sera?” (mercoledì non era presente per via di Milan – Udinese, ndr), gli ha chiesto il condutore. “A Milano”, ha risposto Ibra. Per poi continuare: “Ma perché non siete venuti a casa mia? Potevate farlo da me. A casa di Zlatan c’è posto. Orchestra all’ingresso. Cantanti in salotto. Ragazze con Zlatan. Tu in cucina che mi prepari un caffè”. “E Achille Lauro dove lo mettiamo?”, ha chiesto allora Amadeus: “Lo mettiamo in garage che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Botta e risposta a distanza tra. Tutto è iniziato sul palco del Festival di, quando l’attaccante del Milan ha pungolato Amadeus in una gag, tirando in ballo anche il cantante. “Ma dov’eri ieri sera?” (mercoledì non era presente per via di Milan – Udinese, ndr), gli ha chiesto il condutore. “A Milano”, ha risposto Ibra. Per poi continuare: “Manon siete venuti amia? Potevate farlo da me. Adic’è posto. Orchestra all’ingresso. Cantanti in salotto. Ragazze con. Tu in cucina che mi prepari un caffè”. “Edove lo mettiamo?”, ha chiesto allora Amadeus: “Lo mettiamo inche ...

