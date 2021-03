Sanremo 2021 Achille Lauro punzecchia Zlatan Ibrahimovic, il motivo (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sanremo 2021 Achille Lauro proprio poche ore fa in conferenza stampa ha lanciato un vero guanto di sfida vero Ibrahimovic, il motivo. Il Festival di Sanremo 2021 si avvia alla conclusione, questa sera andrà in onda l’ultima serata quella finale, in cui verrà decretato il nome del vincitore della categoria big tra i ventisei cantanti Leggi su youmovies (Di sabato 6 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.proprio poche ore fa in conferenza stampa ha lanciato un vero guanto di sfida vero, il. Il Festival disi avvia alla conclusione, questa sera andrà in onda l’ultima serata quella finale, in cui verrà decretato il nome del vincitore della categoria big tra i ventisei cantanti

Advertising

repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - trash_italiano : #Sanremo2021, da stasera i fiori verranno dati anche agli uomini - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - fioriremo : ridendo e scherzando siamo arrivati alla fine di sanremo 2021, cercasi qualcosa da fare da domani sera - GiovannaDonini : RT @SmemoOfficial: TEST: Quanto Sanremo sei? -