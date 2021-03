Sanremo 2021, Achille Lauro: “Le parole fanno male” (Di domenica 7 marzo 2021) “Nell’ultimo messaggio, ho fatto riferimento alle parole, a quanto facciano male. Io me le faccio scivolare addosso, ma non tutti riescono a farlo”. Achille Lauro, ospite fisso di Sanremo 2021, riassume così la propria presenza al Festival e in particolare nell’ultima serata. “Ho provato a portare il mio messaggio che andasse oltre una semplice canzone, la musica è più dell’intrattenimento, ha cambiato la storia, io ho provato a portare messaggio di libertà davanti a tutti”, dice il cantante, che sul palco dell’Ariston ha proposto una serie di ‘quadri’. Il Festival, dice, “è un grande segnale di ripartenza” per un settore duramente provato dalla crisi generata dalla pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) “Nell’ultimo messaggio, ho fatto riferimento alle, a quanto facciano. Io me le faccio scivolare addosso, ma non tutti riescono a farlo”., ospite fisso di, riassume così la propria presenza al Festival e in particolare nell’ultima serata. “Ho provato a portare il mio messaggio che andasse oltre una semplice canzone, la musica è più dell’intrattenimento, ha cambiato la storia, io ho provato a portare messaggio di libertà davanti a tutti”, dice il cantante, che sul palco dell’Ariston ha proposto una serie di ‘quadri’. Il Festival, dice, “è un grande segnale di ripartenza” per un settore duramente provato dalla crisi generata dalla pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

