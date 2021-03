Salute | Gemme Dormienti lancia il progetto di oncogenetica ‘We are previvors’

Leggi su dire

(Di sabato 6 marzo 2021) ROMA – Nel corso del convegno di questa mattina dedicato alla ‘medicina personalizzata, dalla parte delle donne’, promosso dall’associazione Gemme Dormienti e’ stato lanciato il progetto ‘We are previvors’, “un servizio di consulenza e screening per le pazienti portatrici sane di mutazioni BRCA1/BRCA2. Le pazienti contattando l’associazione potranno prenotare una visita gratuita con il ginecologo e il genetista per poter accedere al test”. E’ la ginecologa e presidente dell’associazione, Maria Vita Ciccarone a lanciare il nuovo impegno di Gemme Dormienti.