Salto con gli sci: Germania oro nella gara a squadre maschile dei Mondiali 2021, battute all'ultimo salto Austria e Polonia (Di sabato 6 marzo 2021) La Germania è Campione del Mondo nell'ultima gara dei Mondiali di salto con gli sci a Oberstdorf, quella a squadre dallo Schattenbergschanze (HS137). Pius Paschke, Severin Freund, Markus Eisenbichler e Karl Geiger conquistano il secondo oro consecutivo tedesco in questa competizione, battendo con il punteggio di 1046.6 l'Austria (Philipp Aschenwald, Jan Hoerl, Daniel Huber e Stefan Kraft, 1035.5) e la Polonia (Piotr Zyla, Andrzej Stekala, Kamil Stoch e Dawid Kubacki, 1031.2). La gara si decide sostanzialmente all'ultimo salto, dopo esser stata sempre molto combattuta. Saltano bene sia Kraft che Geiger, col primo più lineare e il secondo più alto e potente, in grado di piazzare il ...

