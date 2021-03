Sainz studia da ' ferrarista' | legge l' autobiografia di Enzo E papà Carlos si veste di rosso

(Di sabato 6 marzo 2021) Come tutti i piloti di Formula 1,jr ha una cura maniacale dei dettagli. Lo ha sempre fatto in pista, ma nell'ultimo periodo sta mostrando un lato estremamente attento a ogni aspetto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sainz studia

La Gazzetta dello Sport

Come tutti i piloti di Formula 1, Carlosjr ha una cura maniacale dei dettagli. Lo ha sempre fatto in pista, ma nell'ultimo periodo sta mostrando un lato estremamente attento a ogni aspetto anche al di fuori delle competizioni. Il ...Come tutti i piloti di Formula 1, Carlosjr ha una cura maniacale dei dettagli. Lo ha sempre fatto in pista, ma nell'ultimo periodo sta mostrando un lato estremamente attento a ogni aspetto anche al di fuori delle competizioni. Il ...I rossoblù non vanno oltre il pareggio nel quasi derby al "Barbetti". Ferrini realizza il vantaggio a inizio ripresa, poi Pannitteri entra e firma l’1-1 ...La Scuderia Ferrari Mission Winnow ha presentato la squadra 2021 in un evento virtuale che, oltre ai rappresentanti dei media e dei partner, ha coinvolto oltre trecento tifosi collegati da ogni parte ...