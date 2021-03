Rosalinda Cannavò si sfoga dopo GF VIP 5 | “Ho commesso un errore”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 6 marzo 2021)è tornata a raccontarsi in tvaver preso parte al Gf vip 5 dove ha rivelato dettagli molto forti su un abuso subito da adolescente. In una nuova intervista concessa nel piccolo schermo, l’attrice parla della sua vita senza risparmiarsi sulla violenza denunciata nel reality, che lei avrebbe dovuto denunciare a suo tempo in passato. Lafa mea culpa per aver risparmiato una denuncia al suo aguzzino, per poi pronunciarsi sull’amicizia nutrita con Dayane Mello nel Grande Fratello. A questo punto l’attrice afferma che l’affetto nei riguardi della modella non sia cambiato con la fine del reality, nonostante la brasiliana l’abbia delusa nel gioco. Sulle Rosmello circola una voce secondo cui, però, le due amiche si sarebbero salutate a malapena nei camerini di Verissimo, che ha intervistato le ex ...