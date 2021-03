Rosalinda Cannavò da bambina, lo scatto dolcissimo del passato: l’avreste riconosciuta? (Di sabato 6 marzo 2021) Avete visto lo scatto dolcissimo che ritrae Rosalinda Cannavò da bambina? l’avreste riconosciuta? Ecco la foto incredibile! La tenera foto del passato di Rosalinda Cannavò (fonte Instagram)Rosalinda Cannavò, vero nome di Adua Del Vesco, è una giovane attrice italiana ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021. La Cannavò ha fatto molto parlare di sè nella casa più spiata d’Italia per il suo particolare rapporto con la modella brasiliana Dayane Mello e per il flirt con Andrea Zenga. Rosalinda è stata tra le concorrenti più amate di questa edizione del reality, dove si è contraddistinza per la sua dolcezza e simpatia. Ma avete visto lo ... Leggi su altranotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Avete visto loche ritraeda? Ecco la foto incredibile! La tenera foto deldi(fonte Instagram), vero nome di Adua Del Vesco, è una giovane attrice italiana ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Laha fatto molto parlare di sè nella casa più spiata d’Italia per il suo particolare rapporto con la modella brasiliana Dayane Mello e per il flirt con Andrea Zenga.è stata tra le concorrenti più amate di questa edizione del reality, dove si è contraddistinza per la sua dolcezza e simpatia. Ma avete visto lo ...

MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP è finalmente rinata: sabato a #Verissimo non perdete l’intenso racconto di Rosalinda Cannavò ? - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - blogtivvu : Rosalinda Cannavò svela come faceva ad “interpretare” Adua Del Vesco - cihoriflettuto : RT @stillmanic17: 'Il gioco finisce tra 20 giorni...le cose serie nella vita sono altre, me lo hai insegnato tu...non vale la pena stare ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò DAYANE MELLO LESBICA?/ 'Ho avuto le mie esperienze. Rosalinda? Fosse andata oltre..' L'intervista non si può non spostare sul suo rapporto con Rosalinda Cannavò ed è a quel punto che lei ammette di aver provato dei sentimenti forti che non ha voluto palesare per rispetto della figlia ...

Dayane Mello a Verissimo: 'Vi dico cos'è successo tra me e Rosalinda Cannavò' Grande Fratello Vip. Dayane Mello: 'Vi dico la verità sul mio rapporto con Rosalinda Cannavò'. La quarta classificata di questa edizione è stata ospite a Verissimo Dayane Mello è stata una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip . ...

L'intervista non si può non spostare sul suo rapporto coned è a quel punto che lei ammette di aver provato dei sentimenti forti che non ha voluto palesare per rispetto della figlia ...Grande Fratello Vip. Dayane Mello: 'Vi dico la verità sul mio rapporto con'. La quarta classificata di questa edizione è stata ospite a Verissimo Dayane Mello è stata una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip . ...