Roma, stupro Villa Giordani: la solidarietà del quartiere alla ragazza (Di sabato 6 marzo 2021) Il quartiere della Prenestina di Roma, in cui è situata l’area verde di Villa Giordani in cui una 22enne è stata vittima di uno stupro, ha espresso la sua solidarietà attraverso un grande striscione. Foto: PixabayIl grave episodio accaduto nella mattina di ieri, venerdì 5 marzo, a Villa Giordani, il parco archeologico di Roma situato in via Prenestina, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella Capitale. Una ragazza di 22 anni è stata vittima di uno stupro mentre era intenta a fare jogging nell’area verde e il malvivente non è ancora stato trovato. In quella stessa zona negli ultimi anni si sono consumate altre quattro violenze sessuali. La giovane dopo aver chiesto aiuto è poi ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 marzo 2021) Ildella Prenestina di, in cui è situata l’area verde diin cui una 22enne è stata vittima di uno, ha espresso la suaattraverso un grande striscione. Foto: PixabayIl grave episodio accaduto nella mattina di ieri, venerdì 5 marzo, a, il parco archeologico disituato in via Prenestina, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella Capitale. Unadi 22 anni è stata vittima di unomentre era intenta a fare jogging nell’area verde e il malvivente non è ancora stato trovato. In quella stessa zona negli ultimi anni si sono consumate altre quattro violenze sessuali. La giovane dopo aver chiesto aiuto è poi ...

