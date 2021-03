Roma, spacciatore “ambulante” beccato in pieno coprifuoco: nello zaino tutto il suo campionario di droghe (Di sabato 6 marzo 2021) Un 24enne Romano è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Monterotondo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo spaccio e l’arresto Il giovane, ospite in casa della madre a Monterotondo, è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria in pieno orario di “coprifuoco”. I militari hanno approfondito gli accertamenti sul suo conto e nello zaino che aveva in spalla, è spuntato un fornito “coffee-shop”: 45 g. di marijuana, 5 g. di cocaina, 2 g. di ketamina, 1 g. di hashish e 3 pasticche di Xanax, un bilancino di precisione e 360 euro in contanti. Lo “spacciatore ambulante” è stato arrestato e riportato a casa della madre, agli arresti domiciliari. A seguito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) Un 24enneno è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Monterotondo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo spaccio e l’arresto Il giovane, ospite in casa della madre a Monterotondo, è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria inorario di “”. I militari hanno approfondito gli accertamenti sul suo conto eche aveva in spalla, è spuntato un fornito “coffee-shop”: 45 g. di marijuana, 5 g. di cocaina, 2 g. di ketamina, 1 g. di hashish e 3 pasticche di Xanax, un bilancino di precisione e 360 euro in contanti. Lo “” è stato arrestato e riportato a casa della madre, agli arresti domiciliari. A seguito dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari ...

Roma, spacciatore "ambulante" beccato in pieno coprifuoco: nello zaino tutto il suo campionario di droghe

