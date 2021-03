Roma: nascondeva la droga…nelle palline da tennis (Di sabato 6 marzo 2021) Gli investigatori del Commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, nel corso di controlli finalizzati al rispetto delle misure per il contenimento e la diffusione del Covid-19, hanno rinvenuto delle palline da tennis utilizzate come nascondiglio per la cocaina. L’arresto F.F., 52enne, originario della provincia di Catanzaro è stato fermato per un controllo sulla Palmiro Togliatti dopo che era stato visto dai poliziotti cedere un involucro ad un giovane a bordo di uno scooter. Gli agenti hanno così scoperto, nascosti sotto il sedile lato guida dell’autovettura a bordo della quale viaggiava, 18 involucri e palline da tennis tagliate appositamente per nascondere la sostanza stupefacente. F.F. è stato così arrestato per spaccio e sanzionato perché privo della patente di guida. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) Gli investigatori del Commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, nel corso di controlli finalizzati al rispetto delle misure per il contenimento e la diffusione del Covid-19, hanno rinvenuto delledautilizzate come nascondiglio per la cocaina. L’arresto F.F., 52enne, originario della provincia di Catanzaro è stato fermato per un controllo sulla Palmiro Togliatti dopo che era stato visto dai poliziotti cedere un involucro ad un giovane a bordo di uno scooter. Gli agenti hanno così scoperto, nascosti sotto il sedile lato guida dell’autovettura a bordo della quale viaggiava, 18 involucri edatagliate appositamente per nascondere la sostanza stupefacente. F.F. è stato così arrestato per spaccio e sanzionato perché privo della patente di guida. su Il Corriere della Città.

