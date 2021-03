Roma | Karsdorp è tornato | re degli assist | pronto il rinnovo e spera nella nazionale

(Di sabato 6 marzo 2021)- Scusate il ritardo. Rickfinalmente èad essere la "locomotiva", come lo chiamavano in passato al Feyenoord, e a desso non vuole più fermarsi. Ottima condizione fisica, buone ...

- Scusate il ritardo. Rickfinalmente è tornato ad essere la "locomotiva", come lo chiamavano in passato al Feyenoord, e a desso non vuole più fermarsi. Ottima condizione fisica, buone ......giallorossa si aspetta che restino allae per i quali Tiago Pinto spero di arrivare presto anche alla fumata bianca. Già, proprio quella fumata bianca che presto arriverà invece pere ...Contro il Parma schierarlo è un’ottima idea. Completa il reparto arretrato Rick Karsdorp diventato uno dei giocatori più importanti in casa Roma. Contro il Genoa potrà trovare altri ottimi bonus.CALCIOMERCATO ROMA RINNOVI – La stagione è ancora lunga, ma la Roma pensa già al futuro. L’obiettivo sarà blindare alcuni dei giocatori pilastro della squadra di Fonseca nelle prossime settimane. Calc ...