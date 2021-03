Roma, in un box auto 31 piante di marijuana: in manette un 45enne (Di sabato 6 marzo 2021) Una serra artigianale è stata scoperta dalla Polizia di Stato all’interno di un box auto a Roma. In manette è finito un 45enne Romano. Sequestrate 31 piante di marijuana. La zona è quella di CampoRomano poco al di fuori del GRA. Roma, serra in un box auto a CampoRomano Ad attirare l’attenzione degli investigatori del commissariato Romanina, diretto da Moreno Fernandez, all’interno di un box auto ubicato in via Eranova, periferia sud est della Capitale. A destare sospetti il rumore costante e persistente di una ventola oltre alla presenza di un uomo che, da una serie di appostamenti nei giorni precedenti, fatti dagli agenti, sostava all’interno senza un apparente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 marzo 2021) Una serra artigianale è stata scoperta dalla Polizia di Stato all’interno di un box. Inè finito unno. Sequestrate 31di. La zona è quella di Campono poco al di fuori del GRA., serra in un boxa Campono Ad attirare l’attenzione degli investigatori del commissariatonina, diretto da Moreno Fernandez, all’interno di un boxubicato in via Eranova, periferia sud est della Capitale. A destare sospetti il rumore costante e persistente di una ventola oltre alla presenza di un uomo che, da una serie di appostamenti nei giorni precedenti, fatti dagli agenti, sostava all’interno senza un apparente ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, in un box auto 31 piante di marijuana: in manette un 45enne - Clap_box : RT @MunaronLuisella: È stato trovato così , legato ad un palo di un casale abbandonato in campagna a Roma , zona Aurelia (altezza Maccarese… - Simgu2802 : RT @diarioromano: Mercato Colli Albani: i #residenti chiedono la riqualificazione Per realizzare il #progetto occorrono due milioni di eur… - diarioromano : RT @diarioromano: Mercato Colli Albani: i #residenti chiedono la riqualificazione Per realizzare il #progetto occorrono due milioni di eur… - ClaudiaBen69 : RT @ElisaCuccolo: CONNOR Cerca Casa! ?? 4 Anni, 30 kg, Affettuoso, Dinamico, Giocherellone! La sua Compagna andra' a casa e lui Rimarra' So… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma box Probabili formazioni Serie A della 26giornata: ultime news dai campi ROMA - GENOA, domenica ore 12:30 Roma, Fonseca perde Veretout Lesione al flessore confermata per Jordan Veretout che dovrà rimanere ai box per un mese circa. Tegola non da poco per Fonseca che con il ...

Fise: le buone pratiche per evitare contagi tra i cavalli Roma, 5 marzo 2021 - La decisione della FEI di fermare le gare internazionali fino al 28 marzo, a ... 4) È consigliato allocare tra le scuderie o i box che ospitano i cavalli sospetti e/o a rischio e ...

Collettivo Gastronomico Testaccio a Roma, Menabò e Food Box sbarcano alla Città dell'Altra economia Puntarella Rossa Covid: party notturno in B&B a Roma, 20 multati Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Scoperta dalla Polizia locale a Roma una festa in corso in un B&B a due passi da piazza del Popolo: 20 persone identificate e multe per oltre 13mila euro. Era l’una circa di ...

GUESS WHO'S JACK. SENZA DI LUI SOLO SCONFITTE Che non sia un periodo semplice per la Fiorentina è evidente, e non da oggi. La vittoria con lo Spezia aveva fatto prendere un po' di respiro alla squadra di Prandelli, ...

- GENOA, domenica ore 12:30, Fonseca perde Veretout Lesione al flessore confermata per Jordan Veretout che dovrà rimanere aiper un mese circa. Tegola non da poco per Fonseca che con il ..., 5 marzo 2021 - La decisione della FEI di fermare le gare internazionali fino al 28 marzo, a ... 4) È consigliato allocare tra le scuderie o iche ospitano i cavalli sospetti e/o a rischio e ...Roma, 6 mar. (Adnkronos) – Scoperta dalla Polizia locale a Roma una festa in corso in un B&B a due passi da piazza del Popolo: 20 persone identificate e multe per oltre 13mila euro. Era l’una circa di ...Che non sia un periodo semplice per la Fiorentina è evidente, e non da oggi. La vittoria con lo Spezia aveva fatto prendere un po' di respiro alla squadra di Prandelli, ...