(Di sabato 6 marzo 2021) In questo momento molto particolare e in piena emergenza a causa del Covid-19, i danneggiamenti non si sono fermati, anzi, sembrerebbero essere aumentati.In particolare nel quartiere di, moltisi sono svegliati con una brutta “sorpresa”. Durante launa fila di auto parcheggiate è stata danneggiata. La segnalazione parte dal Gruppo Facebook “Gli amici di”: “ad una serie di macchine in Via Val Di Lanzo“. Nel post è allegata la foto di un’autovettura con gli specchietti distrutti. Nei commenti, si può notare come isiano stanchi di questa situazione, poiché non sembrerebbe la ...

Advertising

CorriereCitta : Roma Conca d’Oro, atti vandalici nella notte: residenti infuriati - battaglia_persa : RT @vellucci_s: Metro Conca D’Oro, III Municipio. L’assessore Raimo ha passato le ultime settimane a denigrare e ironizzare su @Retake_Roma… - SimoPrezio : RT @vellucci_s: Metro Conca D’Oro, III Municipio. L’assessore Raimo ha passato le ultime settimane a denigrare e ironizzare su @Retake_Roma… - LeoniLuca : RT @vellucci_s: Metro Conca D’Oro, III Municipio. L’assessore Raimo ha passato le ultime settimane a denigrare e ironizzare su @Retake_Roma… - vellucci_s : Metro Conca D’Oro, III Municipio. L’assessore Raimo ha passato le ultime settimane a denigrare e ironizzare su… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Conca

Il Corriere della Città

Smilla è arrivata adopo tredici anni passati in un canile di Avellino . È stata accolta in ... Era l'11 gennaio, in via Val d'Ala , la strada limitrofa al Parco delle Valli e alla metro did'...Si tratta del progetto da 350mila euro per l'efficientamento energetico della palazzina dell'ex municipio di via, di quello da 58mila euro per il rifacimento del ponticello in località...Mercatini di primavera. Sperando di restare in zona gialla. Sbocciano come fiori questo weekend i mercatini aperti nei diversi municipi: da quelli specializzati in collezionismo e rigatteria, come "Pa ...Da "A Piazza Mazzini", con i suoi eleganti gazebo bianchi intorno alla fontana al Borghetto Flaminio, storico "suk" in piazzale della ...