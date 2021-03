Roma | ‘Aiutatemi | mi ha rubato il portafogli’ Il quartiere lo insegue e lo accerchia | intervengono i Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 marzo 2021) Una signora di 62 anni è stata vittima di un furto, oggi attorno alle 13 in via Luchino dal Verme. Il ladruncolo, dopo aver distratto la donna le ha sfilato il portafogli e si è dato alla fuga. A quel punto l’uomo pensava di averla fatta franca ma alla richiesta d’aiuto, i residenti delPigneto-Prenestino lo hanno rincorso e bloccato. Leggi anche:, ondata di furti al Villaggio Prenestino: banda di rapinatori scovati dalla Polizia Locale Forse però la rabbia per i tanti furti che stanno avvenendo nelera troppa: il ladro infatti per evitare il linciaggio è stato ‘salvato’ daidella Stazione Torpignattara che si trovavano sul posto. Il grido di una signora è stato ascoltato, ilsi è attivato per aiutarla e il ladro è stato poi condotto in caserma dai ...