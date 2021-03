Rivaldo: “Manchester City smetta di fare record e pensi a vincere la Champions. Barcellona? La Copa del Rey non salva la stagione…” (Di sabato 6 marzo 2021) Parla Rivaldo, non uno qualunque. L'ex storico calciatore del Brasile e del Barcellona si è soffermato ai microfoni di BetFair su diversi temi scottanti dell'attualità calcistia europea. Particolare riferimento alla sua ex squadra catalana ma anche alla Premier League dove il Manchester City si appresta, probabilmente, a trionfare...Rivaldo: dal City al Barcellonacaption id="attachment 996461" align="alignnone" width="501" Rivaldo (getty images)/captionParte dall'Inghilterra Rivaldo per fare la sua analisi sulla Premier League: "Il Manchester City dei record? Sono convinto che scambierebbero volentieri questo record di vittorie con un ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) Parla, non uno qualunque. L'ex storico calciatore del Brasile e delsi è soffermato ai microfoni di BetFair su diversi temi scottanti dell'attualità calcistia europea. Particolare riferimento alla sua ex squadra catalana ma anche alla Premier League dove ilsi appresta, probabilmente, a trion...: dalalcaption id="attachment 996461" align="alignnone" width="501"(getty images)/captionParte dall'Inghilterraperla sua analisi sulla Premier League: "Ildei? Sono convinto che scambierebbero volentieri questodi vittorie con un ...

Advertising

ItaSportPress : Rivaldo: 'Manchester City smetta di fare record e pensi a vincere la Champions. Barcellona? La Copa del Rey non sal… - NahidAlaei : Rivaldo sends message to Barcelona superstar Lionel Messi over Manchester City transfer - Metro - internewscast : Rivaldo sends message to Barcelona superstar Lionel Messi over Manchester City transfer - screenlately : Rivaldo sends message to Barcelona star Lionel Messi over Manchester City transfer -

Ultime Notizie dalla rete : Rivaldo Manchester Capocannonieri Champions League: Haaland, Morata, Neymar e Rashford ... Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12 2001/02 : Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10 2000/01 : Raúl González (Real Madrid) 7 1999/00 : Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl ...

Capocannonieri Champions League: Haaland in vetta con otto gol ... Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12 2001/02 : Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10 2000/01 : Raúl González (Real Madrid) 7 1999/00 : Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl ...

Rivaldo: “Per Leo Messi la miglior scelta è il Manchester City” Sport Fanpage ... Ruud van Nistelrooy (United) 12 2001/02 : Ruud van Nistelrooy (United) 10 2000/01 : Raúl González (Real Madrid) 7 1999/00 : Mário Jardel (Porto),(Barcelona), Raúl ...... Ruud van Nistelrooy (United) 12 2001/02 : Ruud van Nistelrooy (United) 10 2000/01 : Raúl González (Real Madrid) 7 1999/00 : Mário Jardel (Porto),(Barcelona), Raúl ...