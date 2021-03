Rissa tra due ragazze al centro commerciale di Casal Palocco

Advertising

Agenzia_Ansa : Maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza #ANSA - leggoit : Casal Palocco, rissa tra ragazze al centro commerciale: volano calci e pugni. - sabrinsky1 : Comunque il gf è finito e ancora c’è aria di “rissa” tra fandom. PERCHÈ CIOÈ BASTA #tzvip #tzfalsissimo - statodelsud : Desio, rissa tra giovani con machete e mazze da baseball | video - Pino__Merola : Desio, rissa tra giovani con machete e mazze da baseball | video -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra

Corriere della Sera

Una vera e propriasi è scatenata questo sabato pomerigigo al centro commerciale Le Terrazze di Casal Palocco.... per inosservanza delle misure anti - covid, 17 studenti universitarii 23 e i 28 anni. I ... insieme ad altre decine di giovani, alcuni dei quali hanno dato luogo ad un principio di, ...TERNI Nuova rissa finita nel sangue questa sera davanti al liceo classico in via Fratti, in pieno centro. Un giovane di circa 20 anni è stato accoltellato al termine di una violenta lite ...Terni violenta. Poco dopo le 19 di oggi tra via Lanzi e via Fratti, nei pressi del Liceo classico una persona è stato accoltellata a braccetto e gambe. Le sue condizioni non sono gravi. È l’ennesima r ...