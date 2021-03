Riduce in schiavitù la compagna: denunciato 42enne a Belluno. Era già stato condannato per stalking (Di sabato 6 marzo 2021) A due giorni dall’8 marzo, la vicenda esplode con tutta la sua brutale emergenza. Un uomo di 42 anni aveva ridotto in schiavitù la propria compagna, costringendola a vestirsi con abiti lunghi, insultandola, picchiandola e violentandola fino a farla svenire. È accaduto ad Alpago, in provincia di Belluno. L’uomo è accusato di maltrattamenti, violenza sessuale ed esplosioni di gelosia senza motivo. Ridotta in schiavitù: l’uomo ha precedenti specifici Secondo quanto ricostruito dal Corriere delle Alpi, la donna alla fine di sei mesi di angherie e di umiliazioni ha denunciato l’uomo. La vicenda sarebbe accaduta a casa della donna ad Alpago, nel periodo che va da dicembre 2019 a giugno 2020. L’uomo la obbligava a non uscire, a indossare vestiti lunghi, la riempiva di lividi e graffi. In almeno due ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 marzo 2021) A due giorni dall’8 marzo, la vicenda esplode con tutta la sua brutale emergenza. Un uomo di 42 anni aveva ridotto inla propria, costringendola a vestirsi con abiti lunghi, insultandola, picchiandola e violentandola fino a farla svenire. È accaduto ad Alpago, in provincia di. L’uomo è accusato di maltrattamenti, violenza sessuale ed esplosioni di gelosia senza motivo. Ridotta in: l’uomo ha precedenti specifici Secondo quanto ricostruito dal Corriere delle Alpi, la donna alla fine di sei mesi di angherie e di umiliazioni hal’uomo. La vicenda sarebbe accaduta a casa della donna ad Alpago, nel periodo che va da dicembre 2019 a giugno 2020. L’uomo la obbligava a non uscire, a indossare vestiti lunghi, la riempiva di lividi e graffi. In almeno due ...

