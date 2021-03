Repubblica Bologna: «Mihajlovic a Sanremo ha fatto il record di share, ma Bologna non c’era» (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo sfonda nel calcio. Il calcio parla tanto di Sanremo. Per Ibrahimovic e l’imbarazzo del Milan, anche per Mihajlovic e la reazione di Bologna che è un po’ infastidita per essere stata trascurata sul palco del Festival. Emilio Marrese scrive un bel pezzo sull’edizione bolognese di Repubblica. Sottolinea come Mihajlovic abbia fatto salire lo share di quattro punti percentuali, fino a raggiungere il 51,22. Sono numeri che fanno definire dagli autori del festival “molto buona” l’ospitata di Sinisa. E aggiunge che: Un simile fenomeno mediatico nazional-popolare il Bologna non lo ospitava dai tempi di Roberto Baggio. (…) È una popstar come Baggio. (…) Sul Bologna (o ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021)sfonda nel calcio. Il calcio parla tanto di. Per Ibrahimovic e l’imbarazzo del Milan, anche pere la reazione diche è un po’ infastidita per essere stata trascurata sul palco del Festival. Emilio Marrese scrive un bel pezzo sull’edizione bolognese di. Sottolinea comeabbiasalire lodi quattro punti percentuali, fino a raggiungere il 51,22. Sono numeri che fanno definire dagli autori del festival “molto buona” l’ospitata di Sinisa. E aggiunge che: Un simile fenomeno mediatico nazional-popolare ilnon lo ospitava dai tempi di Roberto Baggio. (…) È una popstar come Baggio. (…) Sul(o ...

