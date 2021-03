Recovery Plan, così si può disegnare una nuova politica per la casa (Di sabato 6 marzo 2021) Frugare nel Recovery Plan di Giuseppe Conte alla ricerca di quello che manca, in attesa che i competenti di Mario Draghi ne curino la riscrittura, sarebbe del tutto inutile. Tuttavia, un intervento deciso da parte del nuovo premier – banchiere di rango per storia professionale, artefice della “transizione ecologica” per investitura grillina e nuovo interprete di quel “capitalismo compassionevole”, attento alla coesione sociale almeno quanto al profitto – potrebbe caratterizzare con virtù l’approccio a un tema fondamentale: la casa. Sono in forte aumento coloro che perdono la casa per effetto dell’impoverimento e che ricorrono perciò a sistemazioni di fortuna, visto che l’edilizia pubblica e popolare risponde solo in minima parte al bisogno. Nel 2018 le aste oggetto di esecuzioni immobiliari sono state 245.000, scese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) Frugare neldi Giuseppe Conte alla ricerca di quello che manca, in attesa che i competenti di Mario Draghi ne curino la riscrittura, sarebbe del tutto inutile. Tuttavia, un intervento deciso da parte del nuovo premier – banchiere di rango per storia professionale, artefice della “transizione ecologica” per investitura grillina e nuovo interprete di quel “capitalismo compassionevole”, attento alla coesione sociale almeno quanto al profitto – potrebbe caratterizzare con virtù l’approccio a un tema fondamentale: la. Sono in forte aumento coloro che perdono laper effetto dell’impoverimento e che ricorrono perciò a sistemazioni di fortuna, visto che l’edilizia pubblica e popolare risponde solo in minima parte al bisogno. Nel 2018 le aste oggetto di esecuzioni immobiliari sono state 245.000, scese ...

