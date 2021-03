Recovery: Più Europa, su McKinsey polemiche sterili’ (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – ‘La notizia che il governo si avvarrà del supporto della McKinsey, ovviamente entro i limiti di una consulenza di importo limitatissimo, che non coinvolge le decisioni strategiche e la responsabilità sull’utilizzo dei fondi del Next generation EU come ha subito spiegato il Mef, ha suscitato una tempesta di polemiche nel bicchier d’acqua del solito pregiudizio verso ‘i privati'”. Lo afferma Giordano Masini, coordinatore della segreteria di Più Europa. ‘L’Italia, peraltro, deve recuperare un grave ritardo -ricorda- ereditato dal precedente esecutivo. Che in uno sforzo progettuale e realizzativo come questo, del tutto inedito per gli standard italiani visti gli importi elevati e i tempi ristretti, la Pubblica amministrazione si possa anche avvalere del parere di un gruppo internazionale di consulenza ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – ‘La notizia che il governo si avvarrà del supporto della, ovviamente entro i limiti di una consulenza di importo limitatissimo, che non coinvolge le decisioni strategiche e la responsabilità sull’utilizzo dei fondi del Next generation EU come ha subito spiegato il Mef, ha suscitato una tempesta dinel bicchier d’acqua del solito pregiudizio verso ‘i privati'”. Lo afferma Giordano Masini, coordinatore della segreteria di Più. ‘L’Italia, peraltro, deve recuperare un grave ritardo -ricorda- ereditato dal precedente esecutivo. Che in uno sforzo progettuale e realizzativo come questo, del tutto inedito per gli standard italiani visti gli importi elevati e i tempi ristretti, la Pubblica amministrazione si possa anche avvalere del parere di un gruppo internazionale di consulenza ...

