Recovery | M5S | bene Mef su McKinsey ma Parlamento sia centrale'

(Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - “Il Mef ha evidenziato in una nota che la società, così come altre società di servizi che regolarmente supportano l'amministrazione nell'ambito di contratti attivi da tempo e su diversi progetti in corso, non è coinvolta nella definizione dei progetti del Pnrr. Prendiamo atto ma, come abbiamo sempre sostenuto, sottolineiamo la necessità che ile le articolazioni dello Stato siano centrali nella predisposizione del piano". Lo sottolineano i deputati del Movimento 5 stelle componenti della commissione Affari costituzionali. "Infatti, l'Italia -ricordano- è l'unico Paese che ha previsto un coinvolgimento costante delle Camere. Ci aspettiamo chiarezza e per questo depositeremo nelle prossime ore un'interrogazione parlamentare che faccia piena luce sulla vicenda e consenta al governo di dissipare ogni dubbio".