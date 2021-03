Rassegna stampa 6 marzo 2021: Emilia Romagna e Campania diventano rosse (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In vigore da oggi e fino al 6 aprile il nuovo dpcm anti-Covid. In mattinata riunione del Comitato operativo della Protezione civile, con Figliuolo. Da lunedì cambieranno i colori di alcune regioni: in rosso la Campania e la Romagna; Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione; bianca la Sardegna, con test obbligatori per gli arrivi. Supera intanto quota 1 l’rt medio nazionale. Oltre 3 milioni i contagi da inizio pandemia. Il tasso di positività in calo al 6,3%. Altri 297 i decessi. Sott’occhio anche la situazione politica con l’addio di Zingaretti che manda in grande difficoltà il Pd. Infine spazio anche al viaggio del Papa in Iraq See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In vigore da oggi e fino al 6 aprile il nuovo dpcm anti-Covid. In mattinata riunione del Comitato operativo della Protezione civile, con Figliuolo. Da lunedì cambieranno i colori di alcune regioni: in rosso lae la; Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione; bianca la Sardegna, con test obbligatori per gli arrivi. Supera intanto quota 1 l’rt medio nazionale. Oltre 3 milioni i contagi da inizio pandemia. Il tasso di positività in calo al 6,3%. Altri 297 i decessi. Sott’occhio anche la situazione politica con l’addio di Zingaretti che manda in grande difficoltà il Pd. Infine spazio anche al viaggio del Papa in Iraq See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

