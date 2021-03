Rangers vicini al titolo dopo 10 anni E i giocatori festeggiano con i tifosi

Leggi su itasportpress

(Di sabato 6 marzo 2021) E' già iniziato il countdown a Glasgow. Stavolta, però, non è il Celtic a preparare l'ennesima festa per ilin campionato. Il 2021 è l'anno del cambio sul trono, dato che saranno ia godersi un trionfo meritatissimo. Si tratterebbe del ritorno alla vittoria10di astinenza, con tanto di retrocessione per problemi finanziari. Attualmente, la squadra scozzese vanta 21 punti di vantaggio. Basta ancora un punto per laurearsi aritmeticamente campioni. A meno che non sia proprio il Celtic a dare direttamente la gioia ai cugini non battendo il Dundee domani.caption id="attachment 1071367" align="alignnone" width="3000" Gerrard (getty images)/captionFESTAInsomma, per gli uomini di Steven Gerrard è solo questione di tempo. Nel frattempo, oggi, è arrivata una nuova vittoria, travolgendo per 3-0 il St. ...