(Di sabato 6 marzo 2021) L’attacco del gruppo Repubblica-L’Espresso a Fratelli d’Italia coinvolge oltre a Giorgia Meloni anche Fabio. E il vicepresidente della Camera annuncia anche lui una querela al quotidiano Repubblica. Nell’articolo si parla delle presunte minacce da parte delAgostino Riccardo allo stessoaffinché optasse per un’altra circoscrizione in modo da facilitare l’ingresso alla Camera di Pasquale Maietta (esplulso nel 2016 da FdI) che sarebbe stato uomo dei clan di Latina.: gravedelcontro me e Meloni “È molto grave – dichiara Fabio– che a 7 anni di distanza, in assenza di qualunque indagine a carico di Giorgia Meloni o mia, ritenendo evidentemente i giudici inquirenti del tutto infondate le accuse a noi lanciate da ...

Advertising

MariMario1 : RT @SecolodItalia1: Rampelli: infame macchina del fango, questo pentito balordo non mi ha mai minacciato…. - SecolodItalia1 : Rampelli: infame macchina del fango, questo pentito balordo non mi ha mai minacciato…. -

Ultime Notizie dalla rete : Rampelli infame

Affaritaliani.it

... in una diretta facebook, risponde punto per punto a chi lo bolla come '': 'i partiti si sono ... 'È disgustoso, vada via', incalza Fabio. La bufera si allarga, investendo anche la ...... in una diretta facebook, risponde punto per punto a chi lo bolla come '': ' i partiti si ... 'E' disgustoso, vada via', incalza Fabio. La bufera si allarga, investendo anche la ...