Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: la Conmebol rinvia le partite di marzo (Di sabato 6 marzo 2021) La Conmebol ha deciso di rinviare le gare, in programma a fine marzo, di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022: l’annuncio ufficiale La Conmebol ha deciso di rinviare le gare, in programma a fine marzo, valevoli per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. La decisione è stata presa in relazione all’impossibilità di avere in tempo tutti i giocatori sudamericani dai rispettivi club di appartenenza. La palla passa ora alla FIFA, che dovrà stabilire le date di recupero dei match. El Consejo de la Conmebol resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Laha deciso dire le gare, in programma a fine, di qualificazione al Mondiale indel: l’annuncio ufficiale Laha deciso dire le gare, in programma a fine, valevoli per la qualificazione al Mondiale indel. La decisione è stata presa in relazione all’impossibilità di avere in tempo tutti i giocatori sudamericani dai rispettivi club di appartenenza. La palla passa ora alla FIFA, che dovrà stabilire le date di recupero dei match. El Consejo de laresolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catarprevista para. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en ...

