Probabili formazioni Juventus-Porto: ritorno ottavi Champions League 2020/2021 (Di sabato 6 marzo 2021) Le Probabili formazioni di Juventus-Porto, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021. Si gioca alle 21:00 di martedì 9 marzo nella cornice dell’Allianz Stadium con i bianconeri a caccia della rimonta contro i Portoghesi dopo il 2-1 dell’andata. La rete di Chiesa allo scadere ha riaddrizzato leggermente le strada degli uomini di Pirlo ma servirà comunque una grande rimonta per passare il turno. Juventus – Si tenta il recupero di Chiellini e Arthur. Ma in difesa dovrebbero essere Bonucci e de Ligt i favorito. Out Danilo per squalifica con Alex Sandro pronto ad occupare il suo posto sulla fascia. Porto – Spazio al 4-4-2 con Taremi e Marega ... Leggi su sportface (Di sabato 6 marzo 2021) Ledi, match dideglidi finale di. Si gioca alle 21:00 di martedì 9 marzo nella cornice dell’Allianz Stadium con i bianconeri a caccia della rimonta contro ighesi dopo il 2-1 dell’andata. La rete di Chiesa allo scadere ha riaddrizzato leggermente le strada degli uomini di Pirlo ma servirà comunque una grande rimonta per passare il turno.– Si tenta il recupero di Chiellini e Arthur. Ma in difesa dovrebbero essere Bonucci e de Ligt i favorito. Out Danilo per squalifica con Alex Sandro pronto ad occupare il suo posto sulla fascia.– Spazio al 4-4-2 con Taremi e Marega ...

