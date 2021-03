Previsioni meteo 6 marzo: maltempo sull’Italia (Di sabato 6 marzo 2021) Le Previsioni meteo di oggi, sabato 6 marzo 2021: fine settimana instabile per l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge su tutto il versante tirrenico Weekend dai tratti invernali sull’Italia, dove in queste ore si registrano condizioni meteo all’insegna del maltempo. Il cedimento dell’anticiclone, dopo oltre due settimane di sole e clima mite, ha lasciato… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 6 marzo 2021) Ledi oggi, sabato 62021: fine settimana instabile per l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge su tutto il versante tirrenico Weekend dai tratti invernali, dove in queste ore si registrano condizioniall’insegna del. Il cedimento dell’anticiclone, dopo oltre due settimane di sole e clima mite, ha lasciato… L'articolo Corriere Nazionale.

