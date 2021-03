Premier League, Aubameyang non basta: Arsenal fermato dal Burnley (Di sabato 6 marzo 2021) Burnley (REGNO UNITO) - Finisce 1 - 1 la sfida tra Burnley e Arsenal. Gli uomini di Arteta rimangono a centro classifica, mentre i padroni di casa guadagnano un punto d'oro in chiave salvezza. Parte ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 marzo 2021)(REGNO UNITO) - Finisce 1 - 1 la sfida tra. Gli uomini di Arteta rimangono a centro classifica, mentre i padroni di casa guadagnano un punto d'oro in chiave salvezza. Parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Premier League, Aubameyang non basta: Arsenal fermato dal Burnley BURNLEY (REGNO UNITO) - Finisce 1 - 1 la sfida tra Burnley e Arsenal. Gli uomini di Arteta rimangono a centro classifica, mentre i padroni di casa guadagnano un punto d'oro in chiave salvezza. Parte ...

Paratici addio Juve? Lo vuole il Real Paratici addio Juve? Vincenzo Morabito, storico agente Fifa e mediatore internazionale specializzato nella Premier League, è intervenuto a Tuttosport parlando così del futuro di Paratici: ' Via dalla Juve? No. Perché Paratici ha già detto "no, grazie" all'amico Begiristain, il ds del Manchester City". ...

Premier League, calendario e orari della 27^ giornata Sky Sport Premier League - 1-1 tra Burnley e Arsenal Prosegue la Premier League con la ventisettesima giornata. Come di consueto, Vocegiallorossa.it propone ai nostri lettori i risultati e la classifica aggiornata. Già ...

Premier League 2020/2021: Arsenal fermato dal Burnley, ingenuità letale di Xhaka Il Burnley ha frenato la corsa dell’Arsenal (1-1), al termine della ventisettesima giornata della Premier League 2020/2021. Gli uomini di Sean Dyche hanno lottato duramente, come da indole e ...

