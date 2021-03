Preghiera della sera 6 Marzo 2021 | “Donaci di camminare con il Tuo Santo Spirito”

(Di sabato 6 marzo 2021) “dicon il Tuo”. Questo Sabato con lachiediamo al Padre questa grazia per intercessione di Maria Vergine. Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questadedichiamo questo pensiero a Sua Lode., o Padre, diL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #5marzo Tweet del Grande Imam di al-Azhar che definisce la visita di #PapaFrancesco, 'storica e coraggiosa, messagg… - EnricoLetta : Credo che in questi giorni accompagneremo in tanti, chi col pensiero, chi con la preghiera lo storico viaggio di… - vaticannews_it : #6marzo #PapaInIraq Al termine dell’incontro interreligioso nella Piana di Ur, intonata un'orazione ispirata alla f… - OpheliaNoir : RT @aedan83: Quanto vorrei andare a un funerale con Fiorello e Amadeus, col primo che alla fine della preghiera dice 'Amen', il secondo che… - quetavmx : RT @PreghiereMiryS: 1° SABATO DEL MESE - Ripariamo le offese al Cuore Immacolato della B.V. Maria ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della

... pregare, comunque s'intenda la: è un momento molto difficile', aveva detto Carla Medau, ... in autonomia, con un centro svizzero e anche con un'agenzia funebresua città, una volta che ...Questo è il momento del silenzio e, non servono parole. Salvo per dire che tutta la nostra comunità è vicina alla sua famiglia", ha detto la sindaca di Pula, Carla Medau. Roberto ...E' morto nella clinica svizzera a cui si era rivolto per il suicidio assistito il 34enne sardo Roberto Sanna, malato di Sla da oltre un anno. Ad accompagnarlo nell'ultimo la madre, la fidanzata, il fr ...La preghiera con la Comunità di Sant’Egidio è trasmessa in diretta su sito, Facebook e YouTube dal lunedì al venerdì alle ore 20. La liturgia è diffusa in streaming il sabato alle 19:30. Segui la Pagi ...