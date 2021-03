Prandelli | «Se sono un peso prendo la mia strada senza problemi»

(Di sabato 6 marzo 2021) Alla vigilia della partita con il Parma, il tecnico della Fiorentina, Cesare, ha parlato in conferenza stampa. “Siamo pronti. Siamo ormai da tempo calati in questa realtà. Le ultime prove hanno dimostrato che la squadra ha risposto sul campo, dobbiamo avere più concentrazione e convinzione nell’uno contro uno. Il Parma ha dimostrato di essere una squadra molto viva, per cui abbiamo rispetto: sappiamo che si giocherà molto del suo campionato qua a Firenze e noi dovremo essere pronti alla battaglia”. Sulla condizione della squadra: “Ioconvinto che tutte le partite siano le gare della stagione… tutti parlavano di prospettive diverse dopo il successo con lo Spezia ma io non ero tranquillo, sapevo cosa ci poteva aspettare. Domani dobbiamo assolutamente non perdere e pensare di vincere questa gara”.ha chiarito che ...

Così Cesarevive la vigilia dello scontro salvezza con il Parma, in programma domani alle 15 allo stadio Franchi. "tre anni che questa squadra lotta per salvarsi e quindi c'è ancora ...Commenta per primo Cesare, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il ... Io so che Barone e Commissosoli in una città complicata e devono ...Delicatissima vigilia di campionato in casa Fiorentina, con i viola che dopo i due ko consecutivi con Udinese e Roma sono piombati a ridosso della zona retrocessione e hanno davanti a sé ...Fiorentina-Parma è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.