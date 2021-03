Prandelli: “Con il Parma gara delicatissima. Servirà massima attenzione” (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Parma, una gara molto delicata dove sarà vietato sbagliare per entrambe. Queste le parole di Prandelli: “Siamo pronti. Siamo ormai da tempo calati in questa realtà. Le ultime prove hanno dimostrato che la squadra ha risposto sul campo, dobbiamo avere più concentrazione e convinzione nell’uno contro uno. Il Parma ha dimostrato di essere una squadra molto viva, per cui abbiamo rispetto: sappiamo che si giocherà molto del suo campionato qua a Firenze e noi dovremo essere pronti alla battaglia”. Qual è la condizioni della squadra?“Io sono convinto che tutte le partite siano le gare della stagione… tutti parlavano di prospettive diverse dopo il successo con lo Spezia ma io non ero tranquillo, ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico della Fiorentina, Cesare, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il, unamolto delicata dove sarà vietato sbagliare per entrambe. Queste le parole di: “Siamo pronti. Siamo ormai da tempo calati in questa realtà. Le ultime prove hanno dimostrato che la squadra ha risposto sul campo, dobbiamo avere più concentrazione e convinzione nell’uno contro uno. Ilha dimostrato di essere una squadra molto viva, per cui abbiamo rispetto: sappiamo che si giocherà molto del suo campionato qua a Firenze e noi dovremo essere pronti alla battaglia”. Qual è la condizioni della squadra?“Io sono convinto che tutte le partite siano le gare della stagione… tutti parlavano di prospettive diverse dopo il successo con lo Spezia ma io non ero tranquillo, ...

